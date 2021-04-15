Два очка Волкова помогли «Анахайму» одержать победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи Центре» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Анахайма» по разу отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Якоб Сильверберг и Александр Волков. Единственная шайба гостей — на счету Эрика Карлссона.

Помимо заброшенной шайбы, на счету Волкова также результативная передача.

Ранее сообщалось, передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо».