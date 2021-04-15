Два очка Волкова помогли «Анахайму» одержать победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
Два очка Волкова помогли «Анахайму» одержать победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Kelley L Cox-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи Центре» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Анахайма» по разу отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Якоб Сильверберг и Александр Волков. Единственная шайба гостей — на счету Эрика Карлссона.

Помимо заброшенной шайбы, на счету Волкова также результативная передача.

Ранее сообщалось, передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить