Два очка Волкова помогли «Анахайму» одержать победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая в «Эс-Эй-Пи Центре» в Сан-Хосе, завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Анахайма» по разу отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант, Якоб Сильверберг и Александр Волков. Единственная шайба гостей — на счету Эрика Карлссона.
Помимо заброшенной шайбы, на счету Волкова также результативная передача.
Ранее сообщалось, передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо».