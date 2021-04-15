Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Джей Ти Комфер, Микко Рантанен и Брэндон Саад. У хозяев отличились Винс Данн и Майк Хоффман (дважды). 

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу. Валерий Ничушкин из «Колорадо» не отметился результативными действиями. 

Ранее «Тампа» крупно проиграла «Нэшвиллу» в НХЛ, на счету Сергачёва одна голевая передача

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