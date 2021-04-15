В НБА не обнаружено случаев заболевания коронавирусом за прошлую неделю

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В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) огласили последние результаты тестирования на коронавирус.
В НБА не обнаружено случаев заболевания коронавирусом за прошлую неделю
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НБА, с 7 по 14 апреля были протестированы 488 игроков. Тестирование не выявило ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

Согласно протоколу безопасности НБА, любой, кто сдал положительный тест или был идентифицирован как находившийся в тесном контакте с заболевшим, изолируется или помещается на карантин до получения отрицательных результатов.

Прошлое тестирование в НБА выявило один положительный результат.

Ранее «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому» в НБА, Карри набрал 42 очка.

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