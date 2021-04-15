Фоден и Беллингем повторили уникальное достижение в четвертьфинале ЛЧ
- Reuters
Английские хавбеки, стали первыми после французов Килиана Мбаппе и Усмана Демебеле игроками до 21 года, забившими в одном матче плей-офф.
Беллингем забил «Манчестер Сити» и Фоден отправил мяч в ворота «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала нынешнего сезона, а Мбаппе поразил ворота дортмундцев, в то время как Дембеле забил «Монако» в первой игре четвертьфинала сезона-2016/17.
Фоден также стал вторым после Мбаппе игроком до 21 года забившим в обоих матчах четвертьфинального противостояния. Француз в сезоне-2016/17 забил «Боруссии» в обоих встречах.
Ранее сообщалось, что Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ.