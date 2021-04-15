Фоден и Беллингем повторили уникальное достижение в четвертьфинале ЛЧ

Короткая ссылка
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Фил Фоден и хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем повторили уникальное достижение в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА,
Фоден и Беллингем повторили уникальное достижение в четвертьфинале ЛЧ
  • Reuters

Английские хавбеки, стали первыми после французов Килиана Мбаппе и Усмана Демебеле игроками до 21 года, забившими в одном матче плей-офф.

Беллингем забил «Манчестер Сити» и Фоден отправил мяч в ворота «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала нынешнего сезона, а Мбаппе поразил ворота дортмундцев, в то время как Дембеле забил «Монако» в первой игре четвертьфинала сезона-2016/17.

Фоден также стал вторым после Мбаппе игроком до 21 года забившим в обоих матчах четвертьфинального противостояния. Француз в сезоне-2016/17 забил «Боруссии» в обоих встречах.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить