Гвардиола повторил рекорд Моуринью по числу полуфиналов ЛЧ

Испанский специалист Хосеп Гвардиола в восьмой раз за тренерскую карьеру вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые под руководством Гвардиолы вышел в полуфинал благодаря победе в противостоянии с дортмундской «Боруссией» (4:2 по сумме встреч). Прежде в 1/2 финала испанский специалист четырежды выводил каталонскую «Барселону» и дважды — мюнхенскую «Баварию».

Таким образом, результат Гвардиолы сравнялся с рекордом нынешнего наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, также восемь раз выводившего свои команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее стали известны пары полуфиналистов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.