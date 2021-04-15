Гвардиола повторил рекорд Моуринью по числу полуфиналов ЛЧ
- Reuters
«Манчестер Сити» впервые под руководством Гвардиолы вышел в полуфинал благодаря победе в противостоянии с дортмундской «Боруссией» (4:2 по сумме встреч). Прежде в 1/2 финала испанский специалист четырежды выводил каталонскую «Барселону» и дважды — мюнхенскую «Баварию».
Таким образом, результат Гвардиолы сравнялся с рекордом нынешнего наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, также восемь раз выводившего свои команды в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее стали известны пары полуфиналистов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.