Стали известны убытки Fight Nights из-за переноса турнира

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о финансовых потерях от переноса турнира AMC Fight Nights 100 в Москве.
Стали известны убытки Fight Nights из-за переноса турнира

«Для кого-то много, для кого-то мало. Эта цифра — $100 тыс. Но если говорить о потерях другого рода, то они колоссальные», — приводит слова Гаджиева «РБ-Спорт».

Турнир должен был состояться 10 апреля на «ВТБ Арене» в присутствии болельщиков, однако по требованию МВД мероприятие было перенесено и состоялось на следующий день в полузакрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Бикрёв защитил титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе, нокаутировав Дазаева.

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