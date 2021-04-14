Стали известны убытки Fight Nights из-за переноса турнира
«Для кого-то много, для кого-то мало. Эта цифра — $100 тыс. Но если говорить о потерях другого рода, то они колоссальные», — приводит слова Гаджиева «РБ-Спорт».
Турнир должен был состояться 10 апреля на «ВТБ Арене» в присутствии болельщиков, однако по требованию МВД мероприятие было перенесено и состоялось на следующий день в полузакрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Бикрёв защитил титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе, нокаутировав Дазаева.