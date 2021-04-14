РФС назвал дату проведения очередного заседания КДК

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Российский футбольный союз (РФС) определился с датой проведения очередного заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
РФС назвал дату проведения очередного заседания КДК
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как сообщает пресс-служба РФС, заседание состоится 16 апреля в Доме футбола. Начало — в 12:00 мск.

Повестка дня предстоящего заседания не озвучена.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрела обращения «Зенита», «Рубина» и «Уфы».

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