РФС назвал дату проведения очередного заседания КДК

Российский футбольный союз (РФС) определился с датой проведения очередного заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

Как сообщает пресс-служба РФС, заседание состоится 16 апреля в Доме футбола. Начало — в 12:00 мск.

Повестка дня предстоящего заседания не озвучена.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрела обращения «Зенита», «Рубина» и «Уфы».