РФС назвал дату проведения очередного заседания КДК
Российский футбольный союз (РФС) определился с датой проведения очередного заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
- © РИА Новости / Павел Бедняков
Как сообщает пресс-служба РФС, заседание состоится 16 апреля в Доме футбола. Начало — в 12:00 мск.
Повестка дня предстоящего заседания не озвучена.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрела обращения «Зенита», «Рубина» и «Уфы».
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