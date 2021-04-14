Арутюнян считает, что сотрудничество с Плющенко может открыть большие перспективы

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, рассказал о своей возможной совместной работе с российским специалистом Евгением Плющенко.

«Сейчас все обсуждают моё потенциальное сотрудничество с Евгением Плющенко, поэтому хотелось бы уточнить: 20 лет в Америке приучили меня к тому, что говорить о каком бы то ни было сотрудничестве правомерно, когда достигнуты договорённости со всеми заинтересованными сторонами и подписаны бумаги. Мы же обговорили канву возможной совместной работы пока только на словах. Но очень надеюсь, что этот совместный проект будет реализован. Подобное сотрудничество может открыть большие перспективы», — рассказал Арутюнян RT.

Ранее Плющенко заявил, что достиг договорённости по поводу совместной работы с Арутюняном.