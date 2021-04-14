Познер назвал фаворита «Ролан Гаррос»

Известный журналист Владимир Познер поделился мнением по поводу возможного победителя турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в 2021 году.

«За «Ролан Гаррос» я буду следить, но посетить, к сожалению, не смогу. Считаю, что фавориты — большая тройка. Скорее всего, фаворит — Надаль, он 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос» — это невероятно. Не знаю, выиграет ли он в 14-й. В свою очередь, Джокович тоже очень силён», — цитирует Познера «Чемпионат».

При этом он признался, что ему хочется увидеть прорыв молодых игроков.

«А там уже нет фаворита, они все на одном уровне: что Медведев, что австриец Тим. Они все могут обыграть друг друга», — добавил Познер.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 30 мая по 13 июня. Действующим победителем является Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что Надаль сдал отрицательный тест на COVID-19 после тренировки с заболевшим Медведевым.