Панарин высказался о своём рекорде по очкам за 100 матчей за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал тот факт, что он превзошёл рекорд Марка Мессье по количеству очков в первых 100 матчах за команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Честно говоря, не знал о рекорде. Просто знал, что провожу 100-й матч за клуб. Про очки не думал, хотя, конечно, это приятно. Доволен своим выступлением, но в любом случае не на 100%. Огромное спасибо партнёрам. Надеюсь, что впереди у нас ещё много хорошего. Почему не 100%? Потому что всегда есть куда совершенствоваться. Цель одна: выиграть Кубок Стэнли», — сказал Панарин на пресс-конференции.

В игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) Панарин забросил одну шайбу и набрал 138 (45 + 93) очков в 100 матчах.

Таким образом, он побил рекорд Марка Мессье, на счету которого 137 очков в первых 100 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Панарин превзошёл результат Сергея Березина по голам в НХЛ.