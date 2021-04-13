Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч ФНЛ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ФНЛ.
Для Пустовойтовой эта игра станет дебютной в качестве главного арбитра в ФНЛ. Таким образом, она станет первой женщиной, которая будет работать главным судьёй на матче лиги.
Помогать ей будут ассистенты Андрей Кужелев и Павел Новиков. Инспектор встречи — Александр Колобаев, а делегат — Евгений Летин.
Игра состоится 17 апреля.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир ФНЛ отреагировал на слухи об интересе «Локомотива».