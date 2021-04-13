Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч ФНЛ

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Арбитр Анастасия Пустовойтова обслужит матч 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Чертаново» и «СКА-Хабаровск».
Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч ФНЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

Для Пустовойтовой эта игра станет дебютной в качестве главного арбитра в ФНЛ. Таким образом, она станет первой женщиной, которая будет работать главным судьёй на матче лиги.

Помогать ей будут ассистенты Андрей Кужелев и Павел Новиков. Инспектор встречи — Александр Колобаев, а делегат — Евгений Летин.

Игра состоится 17 апреля.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир ФНЛ отреагировал на слухи об интересе «Локомотива».

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