Лучший бомбардир ФНЛ отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны московского футбольного клуба «Локомотив».

«Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут. У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

По его словам, он рассчитывает выйти с «Крыльями» в Российскую премьер-лигу и постарается там продолжать демонстрировать свои бомбардирские навыки.

Сергеев является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Футбольной национальной лиги. В 34 матчах чемпионата он забил 32 мяча.

Ранее агент рассказал, сколько «Локомотив» заплатил за Ведрана Чорлуку.