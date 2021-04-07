Агент рассказал, сколько «Локомотив» за Чорлуку

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Футбольный агент Алексей Тильман рассказал о том, как состоялся переход хорватского защитника Ведрана Чорлуки в «Локомотив» и о реальной сумме трансфера.
Агент рассказал, сколько «Локомотив» за Чорлуку
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«За Чорлуку заплатили €500 тыс.? Очень удивился, когда Ольга Юрьевна Смородская назвала такую  сумму. «Локомотив» отдал за Чарли — £6,5 млн. Изначально Чорлука не был приоритетным вариантом. Но потом пришёл Славен Билич и позвал Чарли. Обсуждение деталей контракта прошло быстро — договорились на три года. Сошлись с Дэниэлом Леви на сумме £6,5 млн, хотя изначально он хотел £8 млн. Было непросто его переубедить, он — мощный бизнесмен и переговорщик. Но наши друзья из Англии решили этот вопрос: им он не смог отказать. Поэтому трансфер и оказался очень простым и быстрым — Смородской оставалось только послать предложение на £6,5 млн в «Тоттенхэм», подписать трансферный контракт и контракт игрока», — цитирует Тильмана Sport24.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. По окончании нынешнего сезона 35-летний хорват покинет клуб.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров под руководством Левникова отработает матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

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