ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Ярдошвили
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«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного врача России Александра Ярдошвили, который несколько лет проработал в армейском клубе», — сообщает пресс-служба ЦСКА.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо ЦСКА, «Динамо», он работал в «Черноморце», московском «Локомотиве» и сборной России.
Ранее РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью врача «Динамо» Ярдошвили.