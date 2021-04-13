ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Ярдошвили

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью главного врача столичного «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался утром 13 апреля на 67-м году жизни.

«Руководство и коллектив ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного врача России Александра Ярдошвили, который несколько лет проработал в армейском клубе», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо ЦСКА, «Динамо», он работал в «Черноморце», московском «Локомотиве» и сборной России.

Ранее РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью врача «Динамо» Ярдошвили.