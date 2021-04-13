СМИ: Перес переизбран на пост президента «Реала»

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сохранил свой пост по итогам выборов главы клуба.
СМИ: Перес переизбран на пост президента «Реала»
  • Reuters

По информации AS, Перес оказался единственным кандидатом на пост президента «Реала» и был переизбран автоматически.

Сообщается, что Перес будет руководить мадридским клубом до 2025 года.

После 30 туров испанской Примеры «Реал» набрал 66 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Атлетико» на одно очко.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

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