СМИ: Перес переизбран на пост президента «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сохранил свой пост по итогам выборов главы клуба.

По информации AS, Перес оказался единственным кандидатом на пост президента «Реала» и был переизбран автоматически.

Сообщается, что Перес будет руководить мадридским клубом до 2025 года.

После 30 туров испанской Примеры «Реал» набрал 66 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Атлетико» на одно очко.

Ранее сообщалось, что ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал» обслужит бригада арбитров из Нидерландов.