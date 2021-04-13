Аршавин высказался о возможном назначении на должность спортивного директора «Зенита»

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Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос о своём возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба.
Аршавин высказался о возможном назначении на должность спортивного директора «Зенита»
  • РИА Новости

«Слухи — это слухи, когда будет решение, тогда и будет. Решение может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата», — цитирует Аршавина Bobsoccer.

По словам бывшего футболиста, быть спортивным директором — одна из тех вещей, о которых он задумывался и мечтал.

«Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и всё. Сделает ли мне «Зенит» предложение? Я не знаю», — сказал он.

Ранее «Зенит» объявил об уходе спортивного директора Рибалты.

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