Аршавин высказался о возможном назначении на должность спортивного директора «Зенита»
- РИА Новости
«Слухи — это слухи, когда будет решение, тогда и будет. Решение может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата», — цитирует Аршавина Bobsoccer.
По словам бывшего футболиста, быть спортивным директором — одна из тех вещей, о которых он задумывался и мечтал.
«Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и всё. Сделает ли мне «Зенит» предложение? Я не знаю», — сказал он.
Ранее «Зенит» объявил об уходе спортивного директора Рибалты.