Боец UFC Фергюсон признался, что размышляет над переходом в бокс

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, как целый год не мог добиться от организации оплаты медицинской страховки за полученные повреждения в бою с Джастином Гэтжи.

«Я уже всё больше и больше подумываю о боксе, там есть шанс заработать что-то реальное. Того, что я зарабатываю в ММА, мне едва хватает. Вот на днях я еле добился от UFC спустя год, чтобы они оплатили мне лечение и операцию за поединок с Гэтжи. Я оплатил всё за свой счёт, а потом год отсылал чеки в UFC, чтобы мне оплатили страховку. Я отправлял и отправлял чеки, но мне отсылали их назад. Мне только на днях вернули то, что я тогда потратил на лечение. Впервые я здесь работал как менеджер, вёл переговоры, договаривался, добивался… Хорошо, что достучался до UFC», — заявил Фергюсон в интервью Submission Radio.

В мае 2020 года Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэтжи на UFC 249. 15 мая американец встретится с Бенилом Дариушем на UFC 262.

Ранее Нурмагомедов пожелал Фергюсону всего наилучшего.