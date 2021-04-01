Нурмагомедов — Фергюсону: желаю тебе всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо
- РИА Новости
«У тебя скоро бой, у тебя очень непростой соперник, он самый недооценённый боец в лёгкой весовой категории, сосредоточься на нём. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.
Фергюсон обратился к Нурмагомедову со словами: «Увидимся достаточно скоро, приятель. Продолжай убегать, чемпион-болван».
В мае Тони Фергюсон проведёт бой с ирано-американским бойцом MMA Бенейлом Дариушем.
Ранее сообщалось, что UFC анонсировал бой Фергюсона с Дариушем.