Нурмагомедов — Фергюсону: желаю тебе всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на обращение американского бойца смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсона.

«У тебя скоро бой, у тебя очень непростой соперник, он самый недооценённый боец в лёгкой весовой категории, сосредоточься на нём. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Фергюсон обратился к Нурмагомедову со словами: «Увидимся достаточно скоро, приятель. Продолжай убегать, чемпион-болван».

В мае Тони Фергюсон проведёт бой с ирано-американским бойцом MMA Бенейлом Дариушем.

Ранее сообщалось, что UFC анонсировал бой Фергюсона с Дариушем.