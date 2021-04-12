Источник: Рангник не подписывал контракт с «Локомотивом»
- Reuters
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что Рангник якобы подписал контракт, заявляет Немецкое агентство печати (DPA). Поездка 62-летнего немца в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зелёных расширить международное сотрудничество.
Последним местом работы специалиста был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.
Ранее сообщалось, что Рангник подписал контракт с «Локомотивом».