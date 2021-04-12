Источник: Рангник не подписывал контракт с «Локомотивом»

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Немецкий специалист Ральф Рангник, который побывал на воскресном матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0), не заключал официальный контракт с железнодорожниками об оказании консультационных услуг.
Источник: Рангник не подписывал контракт с «Локомотивом»
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». О том, что Рангник якобы подписал контракт, заявляет Немецкое агентство печати (DPA). Поездка 62-летнего немца в Москву носила ознакомительный характер и связана с намерениями красно-зелёных расширить международное сотрудничество.

Последним местом работы специалиста был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

Ранее сообщалось, что Рангник подписал контракт с «Локомотивом».

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