Ступак — об идее уравнять дистанции мужских и женских лыжных гонок: издеваются?

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала идею Эббы Андерссон и Фриды Карлссон из Швеции уравнять дистанции мужских и женских гонок.
Ступак — об идее уравнять дистанции мужских и женских лыжных гонок: издеваются?
  • © Юлия Ступак
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«Они издеваются? Какой скиатлон 30 км, какой полтинник? И у мужчин ни в коем случае забирать дистанцию не надо. Я девочка и бегаю то, что бегаю. Пусть так будет всегда», — цитирует Ступак Sport24.

По мнению лыжницы, если женщины будут бегать 50 км, это будет совсем неинтересно смотреть.

«Бежать четыре часа? Извините, это не ко мне. Сейчас, наоборот, пошла такая тенденция, чтобы всё делать более удобным для телевидения, болельщиков. А 50 км… Тем более с такой Терезой Йохауг. Это, получается, она всем 15 минут будет привозить? Мы тогда все соберёмся и уйдём домой дружно», — сказала она.

Ранее Ступак заявила, что хочет увеличения популярности лыжных гонок.

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