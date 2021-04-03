Ступак заявила, что хочет увеличения популярности лыжных гонок

Российская лыжница Юлия Ступак высказала мнение о популярности лыжных гонок.

Люди, безусловно, узнают. Это приятно. Но нет такого, чтобы люди толпами бежали и кричали: «Юля, распишись на груди!» А жаль. Можно было бы и расписаться разочек на чьей-нибудь груди. Но я хочу, чтобы лыжные гонки были ещё более популярными. Потому что это лучшее финансирование для детского спорта. Только ради этого можно продвигать наш вид спорта. Поэтому нужно ещё популярности», — заявила Ступак в эфире «Россия 24».

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