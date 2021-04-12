Рондон о матче ЦСКА — «Ротор»: мы должны быть единым целым, чтобы победить

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Нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».
Рондон о матче ЦСКА — «Ротор»: мы должны быть единым целым, чтобы победить
  • ©pfc-cska.com

«Ротор» просто так никому не отдаст очки: команда бьётся за право остаться в премьер-лиге и будет стараться «укусить» кого угодно. В этом матче мы должны быть единым целым, чтобы победить», — приводит слова Рондона пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Ротор» состоится 12 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее Дзагоев высказался о первых матчах ЦСКА под руководством Олича.

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