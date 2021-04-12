Кудерметова прокомментировала завоевание первого титула WTA в карьере

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после завоевания первого титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.

«Ночью я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и о том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал, особенный матч», — цитирует Кудерметову официальный сайт WTA.

По словам теннисистки, все матчи на турнире были очень сложными как с точки зрения нервов, так и с точки зрения тенниса.

«Я очень горжусь и очень рада, что смогла взять первый титул. Если продолжу так играть и работать, то смогу подняться в топ-10 или выше», — сказала она.

В финале турнира WTA в Чарльстоне Вероника Кудерметова одержала победу над черногорской теннисисткой Данкой Ковинич. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу российской теннисистки.

Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России.