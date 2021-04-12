Хачанов опустился на три строчки в чемпионской гонке ATP, в топ-6 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 12 апреля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 23-ю строчку.

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Первое место в чемпионской гонке занимает сербский теннисист Новак Джокович. В топ-6 входят россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (3) и Аслан Карацев (6). Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России.