Хачанов опустился на три строчки в чемпионской гонке ATP, в топ-6 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 12 апреля российский теннисист Карен Хачанов опустился на 23-ю строчку.
- © REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Первое место в чемпионской гонке занимает сербский теннисист Новак Джокович.
В топ-6 входят россияне Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (3) и Аслан Карацев (6).
Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России.
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