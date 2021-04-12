Кудерметова поднялась на пятую строчку в чемпионской гонке WTA

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В обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 12 апреля российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на вторую строчку.
Кудерметова поднялась на пятую строчку в чемпионской гонке WTA
  • © REUTERS/Loren Elliott

Первое место в чемпионской гонке занимает японская теннисистка Наоми Осака. На второй позиции — Эшли Барти из Австралии. Третья — испанка Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России. 

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