Кудерметова поднялась на пятую строчку в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 12 апреля российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась на вторую строчку.
- © REUTERS/Loren Elliott
Первое место в чемпионской гонке занимает японская теннисистка Наоми Осака. На второй позиции — Эшли Барти из Австралии. Третья — испанка Гарбинье Мугуруса.
Ранее сообщалось, что Кудерметова стала первой ракеткой России.
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