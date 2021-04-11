Смолов: в «Локомотиве» все игроки бьются друг за друга

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Смолов: в «Локомотиве» все игроки бьются друг за друга
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«Хочу поздравить команду «Локомотив» и болельщиков с этой победой. Мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность. Мы все бьёмся друг за друга, и я считаю, что это как раз приносит свои плоды. Что касается моего состояния: ощущаю себя хорошо, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В минувшей игре Смолов отметился результативной передачей и забил мяч со штрафного. 

«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

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