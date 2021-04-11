Смолов ― о голе в ворота «Спартака»: Промес сказал мне перед штрафным, что я не забью
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«В моменте с первым голом я решил прострелить вдоль ворот, потому что это могло привести к автоголу. Почему я улыбнулся, когда бил штрафной? Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну и это произошло», — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».
В минувшей игре Смолов отметился результативной передачей и забил мяч со штрафного.
«Локомотив» обыграл красно-белых со счётом 2:0, набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.