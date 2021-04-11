Тедеско: VAR может быть хорошим инструментом, если ей пользоваться, как нужно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о работе VAR в РПЛ.

«Мне сложно говорить что-либо о судьях. Вот и всё. Вы не видели ни одного решения в нашу пользу после VAR? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если ей пользоваться, как нужно. Вы видели, как это должно работать в еврокубках. Мы сегодня проиграли, но можно было забивать и восемь мячей. Не могу говорить ни о судьях, ни о VAR. Это очень тонкая тема. За почти два года, что я нахожусь здесь, могу вспомнить только матч с «Крыльями Советов», когда игроку соперника дали красную за игру рукой. Тем не менее мы должны сконцентрироваться на том, что сами должны изменить», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2, играя большую часть второго тайма в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что арбитр Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти на Промесе в матче с «Локомотивом».