Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак» в матче РПЛ
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте Франсуа Камано вывел железнодорожников вперёд после прострела Фёдора Смолова. На 45-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Айртона за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове, а затем Смолов удвоил преимущество хозяев ударом со штрафного.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти на нападающем «Спартака» Квинси Промесе в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить