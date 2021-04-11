Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счётом 2:0.

На 22-й минуте Франсуа Камано вывел железнодорожников вперёд после прострела Фёдора Смолова. На 45-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Айртона за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове, а затем Смолов удвоил преимущество хозяев ударом со штрафного.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 очками находится на второй позиции.

Ранее арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти на нападающем «Спартака» Квинси Промесе в матче с «Локомотивом».