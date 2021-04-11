«Локомотив» выигрывает у «Спартака» после первого тайма матча РПЛ

Завершился первый тайм матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

На 22-й минуте Франсуа Камано вывел железнодорожников вперёд после прострела Фёдора Смолова. На 45-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Айртона за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове, а затем Смолов удвоил преимущество «Локомотива» ударом со штрафного.

Таким образом, после первой половины игры «Локо» выигрывает со счётом 2:0.

Ранее появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак».