«Локомотив» выигрывает у «Спартака» после первого тайма матча РПЛ

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Завершился первый тайм матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
«Локомотив» выигрывает у «Спартака» после первого тайма матча РПЛ
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На 22-й минуте Франсуа Камано вывел железнодорожников вперёд после прострела Фёдора Смолова. На 45-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Айртона за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове, а затем Смолов удвоил преимущество «Локомотива» ударом со штрафного.

Таким образом, после первой половины игры «Локо» выигрывает со счётом 2:0.

Ранее появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак».

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