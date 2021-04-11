«Локомотив» выигрывает у «Спартака» после первого тайма матча РПЛ
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На 22-й минуте Франсуа Камано вывел железнодорожников вперёд после прострела Фёдора Смолова. На 45-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Айртона за фол последней надежды на Рифате Жемалетдинове, а затем Смолов удвоил преимущество «Локомотива» ударом со штрафного.
Таким образом, после первой половины игры «Локо» выигрывает со счётом 2:0.
Ранее появилось видео драки болельщиков на трибунах во время матча «Локомотив» — «Спартак».