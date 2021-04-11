Министр спорта МО подтвердил возможность появления команды «Кайрат-Москва» в Красногорске

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев организует в России новый клуб под названием «Кайрат-Москва».
Министр спорта МО подтвердил возможность появления команды «Кайрат-Москва» в Красногорске
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Пока идут переговоры на тему их аренды нашего стадиона «Зоркий», всей инфраструктуры. Переговоры на этом уровне, конкретных решений нет. Если будет команда, то, наверное, она будет в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По словам министра, «Кайрат-Москва» будет частным клубом, который не будет иметь муниципального или регионального финансирования.

«Обговаривалось ли строительство нового стадиона в районе? Нет, пока такой информации нет», — сказал он.

По информации СМИ, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства ПФЛ.

Ранее сообщалось, что в России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом».

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