Министр спорта МО подтвердил возможность появления команды «Кайрат-Москва» в Красногорске

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев организует в России новый клуб под названием «Кайрат-Москва».

«Пока идут переговоры на тему их аренды нашего стадиона «Зоркий», всей инфраструктуры. Переговоры на этом уровне, конкретных решений нет. Если будет команда, то, наверное, она будет в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По словам министра, «Кайрат-Москва» будет частным клубом, который не будет иметь муниципального или регионального финансирования.

«Обговаривалось ли строительство нового стадиона в районе? Нет, пока такой информации нет», — сказал он.

По информации СМИ, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства ПФЛ.

Ранее сообщалось, что в России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом».