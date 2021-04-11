Министр спорта МО подтвердил возможность появления команды «Кайрат-Москва» в Красногорске
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- РИА Новости
«Пока идут переговоры на тему их аренды нашего стадиона «Зоркий», всей инфраструктуры. Переговоры на этом уровне, конкретных решений нет. Если будет команда, то, наверное, она будет в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
По словам министра, «Кайрат-Москва» будет частным клубом, который не будет иметь муниципального или регионального финансирования.
«Обговаривалось ли строительство нового стадиона в районе? Нет, пока такой информации нет», — сказал он.
По информации СМИ, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства ПФЛ.
Ранее сообщалось, что в России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом».