СМИ: В России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом»

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев организует в России новый клуб под названием «Кайрат-Москва».

По информации Meta-ratings.kz, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает источник, представители клуба уже отправились из Алма-Аты в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Стартовать в ПФЛ клуб намерен со следующего сезона.

Отмечается, что «Кайрат-Москва» будет базироваться и проводить свои домашние матчи в Красногорске. Главным тренером команды станет Кирилл Кекер.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» провёл переговоры с тренером «Химок» Черевченко.