СМИ: В России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом»
- РИА Новости
По информации Meta-ratings.kz, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Как сообщает источник, представители клуба уже отправились из Алма-Аты в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Стартовать в ПФЛ клуб намерен со следующего сезона.
Отмечается, что «Кайрат-Москва» будет базироваться и проводить свои домашние матчи в Красногорске. Главным тренером команды станет Кирилл Кекер.
Ранее сообщалось, что «Кайрат» провёл переговоры с тренером «Химок» Черевченко.