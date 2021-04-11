СМИ: В России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом»

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Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев организует в России новый клуб под названием «Кайрат-Москва».
СМИ: В России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом»
  • РИА Новости

По информации Meta-ratings.kz, «Кайрат-Москва» будет заявлен в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает источник, представители клуба уже отправились из Алма-Аты в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Стартовать в ПФЛ клуб намерен со следующего сезона.

Отмечается, что «Кайрат-Москва» будет базироваться и проводить свои домашние матчи в Красногорске. Главным тренером команды станет Кирилл Кекер.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» провёл переговоры с тренером «Химок» Черевченко.

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