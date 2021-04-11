Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявили лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший три шайбы и отдавший результативную передачу в матче против «Оттава Сенаторз» (6:5).

Второй звездой дня признан вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 36 из 36 бросков во встрече против «Нэшвилл Предаторз» (3:0).

Третья звезда — нападающий «Сент-Луиса» Майк Хоффман, оформивший дубль в матче против «Миннесота Уайлд» (3:2 ОТ).

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой матча с «Нэшвиллом».