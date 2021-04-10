20 сейвов Худобина помогли «Далласу» победить «Флориду» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Старз» принёс дубль Джейсона Робертсона и шайбы Джоэля Л'Эсперанса и Джейми Бенна. Денис Гурьянов очков не набрал. Голкипер Антон Худобин из 21 броска по своим воротам отразил 20.

«Флорида» ответила голом Александра Баркова. Сергей Бобровский записал в свой актив 16 отражённых бросков из 20.

В параллельном матче клуб «Филадельфия Флайерз» победил «Бостон Брюинз» (3:2).

Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.