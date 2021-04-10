Иньеста уверен, что Месси решит исход матча с «Реалом»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста назвал футболистов каталонской команды, которые сыграют ключевую роль в предстоящем матче 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

«Ключевыми в матче против «Реала» станут три футболиста. Первый — Серхио Бускетс. Думаю, он главный игрок центра поля. Ещё Жорди Альба, который точно окажет влияние на ход матча. Он уже много лет играет важную роль. И Лео Месси — это футболист, который решает исходы матчей. Уверен, что в этот раз он тоже это сделает», — приводит слова Иньесты Diario Sport.

Встреча состоится 10 апреля в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Серхио Рамос впервые пропустит класико с «Барселоной» в чемпионате Испании.