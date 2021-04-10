Матчи плей-офф ЧМ по кёрлингу отложены из-за коронавируса

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Матчи плей-офф мужского чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари отложены из-за случаев заболевания COVID-19.
Матчи плей-офф ЧМ по кёрлингу отложены из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации кёрлинга.

Отмечается, что все заболевшие изолированы, но их имена не называются.

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Команды — участницы решающей стадии турнира пройдут тестирование в ближайшее время. Пока оргкомитет соревнований не получит точных результатов, а игроки не будут в безопасности, следующие игры мирового первенства не состоятся.

Напомним, что сборная России напрямую вышла в полуфинал по итогам кругового этапа.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты нанесли поражение сборной Дании в заключительном туре кругового этапа ЧМ.

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