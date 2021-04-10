Матчи плей-офф ЧМ по кёрлингу отложены из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации кёрлинга.
Отмечается, что все заболевшие изолированы, но их имена не называются.
Команды — участницы решающей стадии турнира пройдут тестирование в ближайшее время. Пока оргкомитет соревнований не получит точных результатов, а игроки не будут в безопасности, следующие игры мирового первенства не состоятся.
Напомним, что сборная России напрямую вышла в полуфинал по итогам кругового этапа.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты нанесли поражение сборной Дании в заключительном туре кругового этапа ЧМ.