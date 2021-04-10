Гол Барбашёва и ассист Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал крупную победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Барбашёва и ассист Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту» в НХЛ
  • Reuters
  • © Joe Puetz-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 9:1.

В составе хозяев дубли оформили Джейден Шварц и Райан О’Райлли, а также по разу шайбы забросили Зак Сэнфорд, Самуэль Бле, Джастин Фолк, Джейк Уолман и россиянин Иван Барбашёв. Другой российский игрок «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. «Миннесота» ответила только голом Зака Паризе.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» взять верх над «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.

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