Гол Барбашёва и ассист Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал крупную победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 9:1.

В составе хозяев дубли оформили Джейден Шварц и Райан О’Райлли, а также по разу шайбы забросили Зак Сэнфорд, Самуэль Бле, Джастин Фолк, Джейк Уолман и россиянин Иван Барбашёв. Другой российский игрок «Блюз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. «Миннесота» ответила только голом Зака Паризе.

Ранее сообщалось, что две передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» взять верх над «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.