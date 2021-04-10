Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в равных составах.
Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:3). Этот гол стал для него 457-м в равных составах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл Бретта Халла, на счёту которого 456 заброшенных шайб.

Всего же Овечкин забросил в НХЛ 727 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Дионна до четырёх шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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