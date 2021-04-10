Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам в равных составах
- Reuters
- © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports
Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:3). Этот гол стал для него 457-м в равных составах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл Бретта Халла, на счёту которого 456 заброшенных шайб.
Всего же Овечкин забросил в НХЛ 727 шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Дионна до четырёх шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.