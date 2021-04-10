Овечкин сократил отставание от Дионна до четырёх шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ
- Reuters
- © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports
Россиянин отличился на 12-й минуте. Таким образом, он сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до четырёх голов. На счету Дионна, занимающего пятое место в истории по этому показателю, 731 шайба.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894). Второе место занимает Горди Хоу (801), а тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Баффало» в НХЛ.