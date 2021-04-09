Шахбулатов проиграл Борисову на турнире ACA 121

Россиянин Шамиль Шахбулатов потерпел поражение от соотечественника Олега Борисова в поединке на турнире ACA 121 в белорусском Минске.

Бой продолжался все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Борисову — 30:27, 28:29, 29:28, 28:29, 28:29.

Для Хасбулатова это поражение стало четвёртым в карьере при 12 победах. Борисов выиграл свой 23 поединок при шести поражениях и одной ничьей.

В других поединках основного карда Амирхан Адаев проиграл Хакрану Диасу единогласным решением судей, Алихан Сулейманов удушающим приёмом в первом раунде победил Курбана Тайгибова, а Черси Дудаев судейским решением взял верх над Игорем Свиридом.

В боях предварительного карда Илья Ходкевич победил Пламена Бочварова судейским решением, Хердесон Батиста техническим нокаутом взял верх над Лукашем Коперой, Хасейн Шайхаев решением судей победил Клеверсона Силву, Антон Ларьков проиграл Андрею Калечицу судейским решением, Майкон Силван одержал победу сабмишеном над Осимхоном Рахмоновым, Мехди Байдулаев сабмишеном взял верх над Ильёй Волынцом, а Канат Келдибеков решением судей победил Важу Циптаури.

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