Аленичев: может, возглавлю сборную России, не будет же Черчесов работать там всю жизнь

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал, какую команду он мог бы возглавить в будущем.
Аленичев: может, возглавлю сборную России, не будет же Черчесов работать там всю жизнь
  • globallookpress.com

«В «Зените» точно не буду работать никогда. В ЦСКА тоже не пойду. Это всегда были принципиальные соперники. Любимый клуб? Конечно, «Спартак». Я же там играл. Красно-белых я тренировал, но, может быть, снова их возглавлю. А может, и сборную России. Сейчас в ней трудится Станислав Черчесов, но не будет же он работать там всю жизнь. Не исключено, что хорошо зарекомендую себя в каком-нибудь клубе и мне скажут: «Дмитрий Анатольевич, приглашаем вас в национальную команду», — сказал Аленичев в программе «СмолТок».

Ранее он рассказал, какое место занимает в топ-100 российских футболистов в истории.

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