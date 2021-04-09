Большунов рассказал о своём отношении к Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как относится к своему главному конкуренту — Йоханнесу Клебо.

«Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы с Клебо боремся друг с другом, но после финиша не держим друг на друга зла. Приглашение на свадьбу? Как оно было сделано, так в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», — цитирует Большунова РИА Новости.

Норвежец отказался посетить свадьбу Большунова, намеченную на 24 апреля, из-за занятости в телешоу.

Ранее Большунов заявил, что не считает себя гением.