Большунов рассказал о своём отношении к Клебо

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как относится к своему главному конкуренту — Йоханнесу Клебо.
Большунов рассказал о своём отношении к Клебо
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы с Клебо боремся друг с другом, но после финиша не держим друг на друга зла. Приглашение на свадьбу? Как оно было сделано, так в силе и осталось. Это всё журналисты придумали. Те, которым надо раздувать тему конфликта», — цитирует Большунова РИА Новости.

Норвежец отказался посетить свадьбу Большунова, намеченную на 24 апреля, из-за занятости в телешоу.

Ранее Большунов заявил, что не считает себя гением.

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