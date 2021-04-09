Большунов заявил, что не считает себя гением

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к заявлениям о своей гениальности.

«Да какой я гений? Мне не нравится эта формулировка. Нужно ещё поработать, очень хорошо поработать, чтобы всё было идеально. Где? Да везде. К примеру, не хватает техники. Как классической, так и коньковой. Тактической грамотности не хватает. Опять же, в плане тренировок надо подработать финишные отрезки. Понять, как лучше это делать», — цитирует Большунова РИА Новости.

Российский лыжник является чемпионом мира в скиатлоне, а также действующим победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее Большунов признался, что периодически думает о завершении карьеры.