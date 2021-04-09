КДК РФС не получил рапорт с матча «Арсенал» — ЦСКА
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«Пока без комментариев, мы ждём рапорт комиссара матча», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
В СМИ сообщалось, что после встречи в подтрибунном помещении стадиона произошёл конфликт между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА. Игроки тульской команды Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров москвичей. От них звучали обещания «проломить головы».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России.