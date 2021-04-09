Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Таким образом, Овечкин забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал четвёртым игроком в истории лиги, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.

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