Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Таким образом, Овечкин забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал четвёртым игроком в истории лиги, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.