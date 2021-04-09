Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры
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Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.
Таким образом, Овечкин забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал четвёртым игроком в истории лиги, забросившим 20 шайб в 16 сезонах со старта карьеры.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.