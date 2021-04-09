Трусова рассказала о разнице в работе с Тутберидзе и Плющенко

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о разнице в работе с тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
Трусова рассказала о разнице в работе с Тутберидзе и Плющенко
  • globallookpress.com

«Ну не знаю, чтобы прямо очень разные… Примерно всё у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых ещё не знаешь… Примерно всё равно все делают одно и то же», — приводит слова Трусовой kp.ru.

Она отметила, что спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, вне зависимости от того, у кого тренируется.

«Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведёт себя на соревнованиях, Евгений Викторович — нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой», — добавила фигуристка.

Спортсменка перешла в академию Плющенко перед началом прошлого сезона. До этого Трусова тренировалась под руководством Тутберидзе.

Ранее Трусова заявила, что планирует выступать до 22 лет.

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