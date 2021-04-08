Газизов высказался о предстоящем рассмотрении комитетом по этике скандального поста «Уфы» в соцсетях

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение руководства Российского футбольного союза (РФС) обратиться в комитет по этике за оценкой действий пресс-службы клуба.

«Это право руководства. Но мы извинились за то, что там получилось. Пусть рассмотрят. Органы разберутся. Возможно, где-то наш СММщик перегнул палку. Мы сразу принесли извинения и, кажется, действовали довольно корректно», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

После прошедшего 7 апреля матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» пресс-служба «Уфы» опубликовала видео произошедшего на 88-й минуте спорного момента, за который, по мнению пресс-службы, должен был быть назначен пенальти, сопроводив запись резким комментарием.

Ранее стало известно, что комитет по этике РФС рассмотрит резкое высказывание пресс-службы «Уфы».