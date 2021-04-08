Фигуристы сборной России отправятся в Японию на командный ЧМ через Владивосток

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Члены сборной России по фигурному катанию полетят на командный чемпионат мира в Японию через Владивосток.
Фигуристы сборной России отправятся в Японию на командный ЧМ через Владивосток
  • РИА Новости

«Российские фигуристы полетят в Японию через Владивосток рейсом «Аэрофлота». А оттуда чартерным рейсом компании «Аврора» до Осаки. Это единственный оптимальный вариант для команды», — цитирует президента Федерации фигурного катания на коньках (ФФКК) России Александра Горшкова ТАСС.

Как пояснил глава ФФКК, в случае прямого перелета до Токио спортсменам пришлось бы проходить карантин.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Осаке 15—18 апреля.

Ранее Бутырская назвала Туктамышеву примером для многих.

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