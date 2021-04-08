Ягудин: у Туктамышевой есть не только спортивный опыт, но и жизненный

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал правильным решение назначить чемпионку мира — 2015 Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном первенстве планеты, которое пройдёт в Японии.
Ягудин: у Туктамышевой есть не только спортивный опыт, но и жизненный
  • Reuters

«Круто, что ей доверили быть капитаном на командном чемпионате. Лиза — человек с колоссальным опытом. Об этом говорит даже не возраст, а количество проведённых сезонов на высочайшем уровне. У неё есть не только спортивный опыт, но и жизненный. Она как личность может объединять людей», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 15 по 18 апреля в японском городе Осака.

Ранее Авербух высказался о решении назначить Туктамышеву капитаном на командном ЧМ.

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