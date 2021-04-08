Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Куренцов

Победитель Олимпийских игр-1968 по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в своём Instagram. Куренцов скончался 7 апреля. Причина смерти бывшего спортсмена не уточняется.

Куренцов становился победителем Олимпиады-1968, а также завоевал серебряную медаль на ОИ-1964. Он шесть раз выигрывал чемпионат мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы. За время карьеры он установил 26 мировых рекордов.

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